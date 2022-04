Shpërthim i fuqishëm në Stamboll, raportohet për dhjetëra të plagosur (VIDEO)

Një shpërthim i fuqishëm raportohet të ketë ndodhur në qytetin e Stambollit.

Shpërthimi është dëgjuar mëngjesin e sotëm në lagjen Beyoglou.

Lajmin e bëjnë të ditur mediat turke, të cilat raportojnë se ngjarja ka ndodhur rreth orës 8:30. Sipas Haberturk, shpërthimi ndodhi në kabllot nëntokësore.

Ngjarja ka shkaktuar panik, ndërsa autoritetet kanë kërkuar që banorët të largohen. Policia dhe zjarrfikëset kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe kanë ndihmuar në evakuimin e të moshuarve që banonin në pallatin më të afërt. Sipas mediave turke, katër persona janë evakuuar.

Deri më tani nuk është bërë asnjë njoftim zyrtar nëse ka të vdekur, por raportet flasin për të paktën dhjetëra civilë të plagosur.

A powerful #explosion occured in #Istanbul

According to media reports, at least 10 people were injured pic.twitter.com/QmSAi94Wet

— International Updates #Exclusive (@ImSandeepbhati) April 18, 2022