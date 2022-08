Shpërthim i fuqishëm në një qendër tregtare në Armeni, dyshohet për disa të vdekur (VIDEO)

Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur sot në një qendër tregtare në Armeni.

Sipas mediave armene, dyshohet se kanë mbetur të paktën 3 të vdekur.

Shpërthimi ndodhi në një dyqan në tregun Surmalu ku shiteshin fishekzjarre.

Tregu është rreth dy kilometra (1.2 milje) në jug të qendrës së Jerevanit./albeu.com

An explosion occurred in the “Surmalu” shopping center in #Yerevan, the Armenian Ministry of Emergency Situations reports.

According to preliminary information, there are victims. pic.twitter.com/ZAVcI6umqg

— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2022