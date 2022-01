Shpërthen vullkani nënujor në Paqësor, shihni momentin kur cunami godet Tonga-n (VIDEO)

Valët e cunamit të shkaktuara nga një shpërthim gjigant vullkanik nënujor kanë goditur vendin Tonga të Paqësorit.

Pamjet në media sociale tregojnë ujin që mbulon një kishë dhe disa shtëpi, dhe dëshmitarët që thonë se hiri po binte mbi kryeqytetin, Nuku’alofa.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

— Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022