Shoqëronte Ervis Martinajn para se të zhdukej, dënohet me 2 vjet e 10 muaj burg ish-polici Jeton Lami

Ish-efektii i policisë Jeton Lami, i cili ka qenë një nga shoqëruesit e të shumëkërkuarit, Ervis Martinaj, është dënuar me 2 vite e 10 muaj burg nga gjykata e Lezhës.

Burime bëjnë me dije se Lamit iu ul 1/3 e dënimit përshkak të gkykimit të shkurtuar.

Jeton lami ka qenë një nga persont që ka shoqëruar Ervis Martinajn para se të zhdukej, duke e ndihmuar që të mos kapej nga policia.

Pak me parë, Jeton Lami ka thyer heshtjen duke dhënë disa shpjegime të detajuara për sa i përket shoqërimit të Ervis Martinajt, por ka refuzuar të ketë dijeni për zhdukjen e tij.

Ai thotë se Martinajn e ka njohur 10 vite më parë, por thekson se nuk ka pasur miqësi apo lidhje të ngushtë.

“Ervis Martinajn e kam njohur 10 vite përpara. Me atë nuk kam pasur asnjë miqësi apo lidhje të ngushtë. Megjithatë tre ditë para se ta shoqëroja në Durrës, e kam takuar rastësisht tek një ambient te Zogu i Zi. Më ka kërkuar ta shoqëroja.

E kam shoqëruar në drejtim të Durrësit dhe e kam dërguar në një hotel ku u takua me një mikeshën e tij. Të nesërmen kam shkuar sërish në Durrës, e kam marrë Ervis Martinajn dhe mikeshën e tij dhe i kam lënë në një ambient pranë një karburanti në zonën e Vorës. Aty sipas informacioneve që kisha Ervis Martinaj do të bënte disa takime. Në atë moment jam shkëputur me të dhe nuk kam asnjë dijeni se çfarë ka ndodhur me të”, ka deklaruar për prokurorin Jeton Lami.