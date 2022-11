Shoqërohet në polici kryetari i Komunës së Tuzit në Mal të Zi, Nik Gjeloshaj

Kryetari i Alternativës Shqiptare dhe Komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, është shoqëruar në policinë e Podgoricës, pasi dyshohet se ka fyer dhe ofenduar punonjësit e policësë

Burime të “Vijesti” bëjnë me dije se Gjeloshaj ka debatuar me policët pasi patrulla rrugore ka dërguar për kontroll teknik emergjent makinën me familjarët e tij, për shkak të xhamave të zinj.

Nga Drejtoria e Policisë nuk ka asnjë koment rastin. Ata vetëm kanë thënë se masat dhe veprimet policore janë në vazhdim e sipër, pas së cilës do të lëshojnë një deklaratë./albeu.com