Shkurti I dashurisë? Parashikimi mujor, ja shenjat e përkëdhelura

Jorgo Pulla ishte i pranishëm në ‘Abc e Pasdites’ me Ermal Peçi, ku parashikoi se si do të jenë shenjat për muajin Shkurt. Kryefjalë e këtij muaji duket se do të jetë dashuria për të gjitha shenjat. Sipas Jorgos, datat më të rëndësishme për këtë muaj janë datat 20, 26 dhe 28 shkurt.

Por Jorgo nënvizoi se deri në muajin Mars sërish do të kemi ngjarje sepse për personat të cilat i cilësoi si të mëdhenj nuk do të bëjnë gjumë për shkak të problemeve.

“Problemet nuk do të flenë gjumë të mëdhenjtë. Deri në muajin Mars do kemi gjëra që do të trondisin sepse gjërat nuk kanë zënë vend. Temperatura e muajit Shkurt është 45.5”, tha ai.

Ndërkohë shtoi se shenjat më pak të favorizuara dhe që duhet të kënë kujdes janë Dashi në ekonomi dhe takime qe do bëjnë, Demi sepse marrin vendime të rëndësishme, Bricjapi.

Shenjat më të favorizuara janë Ujori, Luani dhe Akrepi.