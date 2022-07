Shkupi ka arritur të kalojë në turin e dytë të Champions League me rezultat të përgjithshëm 3-2. Në ndeshjen e sotme të zhvilluar në transfertën e Lincoln Reds Imps, kampionët e Maqedonisë u mposhtën me shifrat 2-0.

Por kjo nuk ndikoi te kalimi i tyre në fazën tjetër, pasi falë fitores në takimin e parë me shifrat 3-0, Shkupi merr biletën e turit tjetër, ku tashmë do të përballet me Dinamo Zagreb. / h.ll/albeu.com