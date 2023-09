Shkuan për të ofruar ndihmë në Libi, vdesin në aksident pesë anëtarë të ushtrisë greke

Pesë anëtarë të një ekipi grek të ndihmës humanitare, të dërguar në Libi pas përmbytjeve shkatërruese që goditën Dernën, kanë humbur jetën në një aksident rrugor, tha ushtria greke ditën e sotme.

“Pesë trupa, duke përfshirë tre zyrtarë të ushtrisë greke dhe dy përkthyes nga ministria e jashtme greke që ishin pjesë e ekipit të ndihmës, do të riatdhesohen në Athinë sot”, thanë shefat e shtabit grek në një deklaratë.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023