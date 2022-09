Shkoi në Amerikën Latine, Artan Hoxha: Më ka arrestuar policia kolumbiane

Gazetari investigativ Artan Hoxha, i cili ndodhet në Amerikën Latine, ka publikuar një status ku tregon se çfarë i ka thënë një mik në telefon.

Hoxha rrëfen se miku i tij e ka marrë në telefon dhe e ka thënë se kishte lexuar në lajme se e kishin arrestuar në Peru me 2.3 kg kokainë.

Hoxha me shaka shkruan se e kanë arrestuar por jo në Peru, por në Kolumbi dhe ato që e kishin arrestuar ishin dy policet që shihni në foton më poshtë.

Postimi i Hoxhës:

Nje miku im, i cili e dinte se jam ne Ameriken Latine, kishte pare lajmet sot, ku thuhej se nje shqiptar ishte arrestuar ne Lima te Peruse, me nje ngarkese prej 2.3 tonesh kokaine, gati per ta nisur ne Europe dhe me pyeti nese isha mire….

Ke te drejte,-i thashe.

Po me kane arrestuar.

Jo policia peruane ne Lima, por policia Kolumbiane ne kryeqytetin Bogota…

Dhe çfare arrestimi???!!!

Me kane arrestuar keto dy policet kolumbiane, Laura Meneses dhe Emanuela Robayo…