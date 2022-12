Shkodra dhe Lezha rrezikojnë sërish përmbytjen? Fundjava sjell mot ekstrem, çfarë po vjen nga Mali i Zi

Java ka nisur me diell për Shqipërinë, por nuk do të mbarojë kështu. Madje, zona të caktuara të vendit, siç janë Shkodra dhe Lezha rrezikojnë sërish përmbytjet duke nisur nga e shtuna në mbrëmjes dhe e diela për shkak të reshjeve shumë të dendura që pritet të bien aty.

Të dhënat nga Meteoalb dhe stacionet rajonale meteorologjike bëjnë me dije se duke nisur nga e shtuna në mbrëmje deri të dielën, në rajonin e Shkodrës do të bien sasi të mëdha shiu, të cilat përllogariten në më shumë se 30 mm.

NDIQNI HARTËN LIVE

Masat ajrore të ftohta do të vijë nga veriu dhe pritet që një stuhi të formohet përreth Podgoricës së Malit të Zi dhe Shkodrës duke shkarkuar sasi të mëdha shiu.

Reshje do të ketë edhe gjatë javës në pjesën qendrore dhe veri-perëndimore të vendit, por do të jenë me një intensitet më të ulët.