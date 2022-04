“Shko bëj kafet te shtëpia e Bashës”, plas sherri mes Bardhit dhe Ristanit: Ti shko nxirr rakitë

Deputeti demokrat Gazment Bardhi është përplasur sot edhe me ish Sekretarin e Përgjithshëm të PD-së, Arben Ristani, lidhur me zgjedhjet që po zhvillohen në parti.

Gazment Bardhi: Këtu po e çoni partinë dhe thoni që jeni të lumtuar, pak rëndësi ka fiton apo nuk fiton PD-ja. S’ka rëndësi është PD-ja apo jo fituesi, e rëndësishme është zgjedhim Këshillin Kombëtar, zgjedhim Kryesinë dhe ndani karriget dhe jeni në rregull.

Arben Ristani: Shko bëj kafet në shtëpi të Bashës dhe rri rehat. Mbylle kur flas unë

Gazment Bardhi: As kam bërë kafe dhe as i kam shërbyer ndonjëherë me raki, unë jam ky që jam. Jam përballë teje. Unë s’të kam shërbyer ndonjëherë kafe ty, ti më ke shërbyer kafe. E di shumë mirë atë që po i them. E kishe të trashëguar që nga koha e komunizmit shërbimin e kafeve.