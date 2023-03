Shkencëtarët do të krijojnë një kompjuter biologjik me qeliza të njëjta me trurin e njeriut

Një ekip ndërkombëtar hulumtues, i udhëhequr nga shkencëtarët në Universitetin Johns Hopkins në Baltimore, publikoi të martën e kaluar në revistën Frontiers in Science një plan të detajuar për atë që ata e quajnë “inteligjencë të ngjashme me organet”.

Kompjuteri biologjik do të përfshijë grupe organoidesh të trurit, domethënë struktura të vogla nervore të bëra nga qelizat burimore njerëzore në tre dimensione, të cilat do të lidhen me sensorë dhe rezultate do të makineritë dë të trajnohen në mënyrë që të perceptojnë informacionet.

Qëllimi është të zhvillohet një sistem kompjuterik shumë efikas që do të jetë në gjendje të zgjidhë probleme që nuk mund t’u caktohen kompjuterëve konvencionalë. Në të njëjtën kohë, studiuesit shpresojnë të avancojnë zhvillimin e neuroshkencës dhe fushave të tjera të kërkimit mjekësor. Projekti është në të njëjtën fushë shkencore si kërkimi në kompjuterë kuantikë më të avancuar, por ngre pyetje etike rreth vetëdijes së sistemeve të organeleve të trurit, komenton Financial Times.

Një tru pa kufizimet e trupit të njeriut

“Shkencëtarët parashikojnë një sistem dinamik inteligjent që do të bazohet në biologjinë sintetike, por nuk do të kufizohet nga funksionet e shumta që truri duhet të shërbejë në një organizëm,” shpjegon profesori i Johns Hopkins, Thomas Hartung, i cili ka mbledhur një ekip prej 40 shkencëtarësh për zhvillimin e kësaj teknologjie.

Shkencëtarët kanë nënshkruar “Deklaratën e Baltimores”, duke bërë thirrje për më shumë kërkime mbi potencialin e qelizave organoide për të avancuar në kuptimin e trurit tonë dhe për të shfrytëzuar forma të reja të bio-kompjuterisë, duke trajtuar çështjet etike. Hartung pranoi se zhvillimi i inteligjencës artificiale në një shkallë komerciale ka të ngjarë të marrë dekada.

Dilemat etike

Përtej sfidave shkencore, ka dilema etike rreth krijimit të një “inteligjence” që mund të mësojë, të mbajë mend dhe të ndërveprojë me mjedisin e saj, dhe mund të zhvillojë vetëdijen edhe në formë rudimentare. Hartung përgjigjet se çështjet etike do të vlerësohen vazhdimisht nga grupe shkencëtarësh si dhe nga shoqëria.

Studiuesja e organeleve të trurit në Laboratorin e Biologjisë Molekulare të Kembrixhit, Madeleine Lancaster, është pjesë e ekipit dhe është e qartë për qëllimet e projektit. “Është me të vërtetë fantashkencë, dhe ndërsa është interesante, i mungon sfondi shkencor”, tha ajo. “Ka pengesa të mëdha për të kapërcyer për të bërë atë që ata po propozojnë,” komenton ajo. Carl Friston, profesor i neuroshkencës në University College London, i cili nuk është i përfshirë në AI, duket më pozitiv. “Është padyshim një ide që ia vlen të eksplorohet,” tha ai. “Duhen bërë shumë hapa të vegjël, por drejtimi i udhëtimit mund të jetë revolucionar”.

Një fazë e nevojshme është zhvillimi i organeleve individuale, dhe të gjehet një mënyre më e mirë rreth ushqyerjes së tyre me lëndë ushqyese në enët laboratorike. Këto struktura të vogla nervore duhet të zmadhohen nga rreth 50,000 qeliza, në rreth 10 milionë, për të funksionuar në një nivel që shkencëtarët do ta njihnin si “inteligjencë të ngjashme me organet”.

Studiuesit po zhvillojnë gjithashtu teknologji për të ndërlidhur organoidet për të komunikuar me ta, duke dërguar informacion dhe duke deshifruar “mendimet” e tyre. Laboratori i Hartung-ut po eksperimenton me një guaskë fleksibël të mbuluar me elektroda të vogla që mund të marrë sinjale nga organella dhe të transmetojë sinjale.

Kursim energjie

Një arsye për kalimin në bioinformatikë është se truri përpunon dhe ruan informacionin në mënyrë shumë efikase. Superkompjuteri më i fuqishëm në botë, makina Frontier në Laboratorin Kombëtar të Oak Ridge të SHBA-së, e lançuar vitin e kaluar, është e barabartë me fuqinë përpunuese të trurit të njeriut, një ekzaflop, ose një trilion miliardë operacione në sekondë, por gjithashtu konsumon një milion herë më shumë energji nga truri i mesëm.

Aplikimet e para të inteligjencës organoidale do të jenë në neuroshkencë dhe mjekësi. Shkencëtarët tashmë po bëjnë organoide nga qelizat burimore të marra nga pacientët me sëmundje neurologjike, për t’i krahasuar me njerëzit e shëndetshëm dhe për të vlerësuar reagimin e tyre ndaj ilaçeve. Inteligjenca e organizmit do të nxisë kërkimin dhe parandalimin e problemeve të rënies mendore të shkaktuar nga sëmundjet e trurit.

Mund të duhen dekada përpara se biokomputerët të fuqishëm për të konkurruar në performancë me sistemet konvencionale të silikonit ose kuantikë të zhvillohen në fusha të tilla si inteligjenca artificiale. Megjithatë, përkrahësit e teknologjisë së inteligjencës artificiale besojnë se potenciali i saj është i madh dhe potencialisht i paparashikueshëm. “Shpresoj se do të shohim gjëra që nuk janë thjesht kopje të zhvillimit normal të trurit,” thotë Hartung.