Shkëlzen Berisha i përgjigjet Ramës: Ka 20% te kulla, ka 30 vjet që betonizon Tiranën

Shkëlzen Berisha ka reaguar në lidhje me deklaratat e kryeministrit Edi Rama se kullën që do të ndërtohet pas Teatrit të Operas dhe Baletit në Tiranë.

Në një postim në Facebook, ai shkruan se Rama ka 20% te kulla që do të ndërtohet në qendër të Tiranës.

Reagimi i plotë:

Sepse 20%-shi vlen me shume se balta!

Ashtu sic dhe pritej vendosi ta haje me “nder” njelloj sic ka ngrene me qindra pazare te tjera 20%-she ndersa betonizonte Tiranen, gjate gjithe karrieres se tij 30 vjecare, per te “miren” e vendit dhe te popullit! Kjo per faktin e thjeshte se, 20%-shi i radhes vlen me shume se perbaltja e kundershtarit! Por ne kete rast nuk e hengri krejt vetem por la dhe per derdimenet e tij mediatike qe vazhdojne llomotitjet se fajin per skandalet qe firmos Rama e ka …. Shkelzeni!