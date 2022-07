Shkëlqimi dhe rënia e Boris Johnson (FOTO LAJM)

Kryeministri britanik, Boris Johnson, dha dorëheqje nga posti i liderit të Partisë Konservatore të enjten, duke thënë se ishte “qartësisht vullneti” i partisë së tij që ai të largohej.

Ai u tërhoq si udhëheqës i partisë, por do të qëndrojë si kryeministër derisa të mbahet gara për lidership.

Boris Johnson lindi më 19 qershor 1964, në Nju Jork dhe familja e tij u shpërngul shumë herë gjatë fëmijërisë së tij, më pas ai shkoi në Kolegjin Eton.

Ai vazhdoi në Universitetin e Oksfordit, ku ishte president i Unionit të Oksfordit. Është gjithashtu vendi ku ai takoi gruan e tij të parë Allegra Mostyn-Owen, që u divorcuan në vitin 1993.

Karriera e tij e parë ishte si gazetar. Ai punoi për Daily Telegraph dhe u bë redaktor i revistës Spectator.

Si një personazh i shkëlqyeshëm, ai u shfaq në programin ‘Have I Got News’ të BBC-së.

Ai kishte ushqyer gjithmonë ambicie politike dhe në vitin 2001 u zgjodh si deputet konservator i Henley-t.

Stili i tij shpesh ishte jokonvencional. Në vitin 2003, ai shkoi në lumin Thames me një koracle, në ndihmë të ‘Save The Children’.

I njohur për hedhjen e vetes në çdo gjë që kishte para tij, ai u fotografua si mesfushor duke luajtur gjatë një ndeshje futbolli bamirësie në stadiumin Madejski në Reading.

Në vitin 2008, ai ishte kandidati konservator për kryetar bashkie të Londrës.

Ai fitoi me një diferencë të rehatshme dhe është fotografuar këtu duke u uruar nga lideri i atëhershëm i Partisë Konservatore, David Cameron, në natën e fitores së tij në zgjedhje.

Në atë kohë ai ishte i martuar me Marina Wheeler, një avokate. Ata kishin katër fëmijë dhe u divorcuan në vitin 2020.

Përpjekja e suksesshme e Londrës për të pritur Lojërat Olimpike në 2012 ofroi më shumë mundësi fotografike.

Ashtu si një vizitë tregtare në Japoni, ku ai rrëzoi një 10-vjeçar ndërsa luante regbi me prekje.

Një çiklist i mprehtë, koha e tij si kryetar bashkie pa edhe prezantimin e një skeme publike të qirasë së biçikletave dhe autostradave për çiklizëm në Londër.

Johnson u rikthye në politikën kombëtare, duke fituar një vend në Parlament në zgjedhjet e përgjithshme të 2015 nën udhëheqjen e kryeministrit David Cameron, por gjithashtu vazhdoi si kryebashkiak i Londrës deri në vitin 2016.

Ai u vu në qendër të vëmendjes në referendumin e BE-së të vitit 2016, kur ai dhe Michael Gove bënë fushatë për largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian.

Cameron u dorëhoq nga posti i kryeministrit të nesërmen, por Johnson ngatërroi pritshmëritë kur njoftoi se nuk do të qëndronte për ta pasuar atë.

Theresa May u bë kryeministre dhe emëroi Johnson në postin e sekretarit të jashtëm.

Si Sekretar i Jashtëm, zoti Johnson udhëtoi gjerësisht dhe është parë këtu në një udhëtim në Myanmar në vitin 2017. Një vit më pas ai dha dorëheqjen nga kabineti në shenjë proteste ndaj marrëveshjes së zonjës May për Brexit.

Pas muajsh bllokimi politik mbi mënyrën se si Britania e Madhe do të largohej nga BE, zonja May u detyrua të tërhiqej. Johnson hodhi kapelën e tij në ring për ta zëvendësuar atë si kryeministre.

Ai mundi Jeremy Hunt me 92,153 vota kundër 46,656 për t’u zgjedhur udhëheqësi i ri konservator dhe iu kërkua të formonte një qeveri nga Mbretëresha.

Pasi Johnson e gjeti veten të paaftë për të bërë përparim në Brexit, ai thirri një tjetër zgjedhje të përgjithshme. Gjatë fushatës, ai tha se Mbretëria e Bashkuar do të dalë plotësisht nga BE deri në dhjetor 2020.

Bixhozi i tij dha rezultat pasi u kthye në pushtet me një shumicë shumë të shtuar.

Zoti Johnson ishte kthyer në 10 Downing Street me partneren e tij, Carrie Symonds.

Deri në janar 2020 Britania e Madhe ishte larguar nga BE-ja, por ajo si pjesa tjetër e botës u përball me një sfidë në rritje pasi koronavirusi filloi të përhapet pas një shpërthimi fillestar në Kinë.

Virusi çoi në masa ekstreme, ku njerëzve u tha të qëndronin në shtëpi dhe të praktikonin distancimin social. Johnson dhe kancelari Rishi Sunak u bashkuan me duartrokitjet kombëtare për të treguar vlerësimin për punonjësit e NHS.

Vetë Johnsonin e kapi virusin dhe iu desh të izolohej, megjithëse ende e drejtonte vendin nga shtëpia e tij. Por pas 10 ditësh, simptomat e tij ishin përkeqësuar dhe ai u dërgua në spital, duke kaluar disa kohë në terapi intensive.