Shkatërrohet superferma e kanabisit, arrestohet 26-vjeçari shqiptar! Si funksioninte grupi (VIDEO)

Një plantacion i madh kanabisi u zbulua nga policia spanjolle brenda një ferme të braktisur e vendosur në zonën komunale Caspolino. Ferma e prodhimit të bimëve strehonte 1762 rrënjë kanabis në faza të ndryshme të rritjes, përveç 60 kilogramë fara marihuanë, e cila ishte brenda një arke ngrirësi që besohet se mund të prodhojë hashash të cilësisë së lartë duke përdorur procesin ICE-O-LATO. Një 26-vjeçar shqiptar është arrestuar dhe dërguar në burg, ndonëse hetimet vazhdojnë për të kërkuar persona të tjerë të përfshirë.

Hetimi filloi pasi policia mësoi për ekzistencën e mundshme të bimëve të kanabisit që po rriteshin jashtë një ferme të pashfrytëzuar në komunën e Caspe. Për këtë arsye, agjentët filluan një hetim gjatë të cilit u bë e mundur të lokalizohej pikërisht ky operacion bujqësor dhe të konstatohej se vendi në fjalë nuk kishte aktivitet prej vitesh dhe se aktualisht, nëpërmjet verifikimit të kadastrës, figuronte në emër të një personi të huaj. Më datë 14 nëntor, gjatë një kontrolli në afërsi të vendit në fjalë, agjentët vëzhguan se si magazinat që përbënin operacionin bujqësor ishin në gjendje të braktisur, me një rrjetë hije jashtë ku po rriteshin bimët e marijuanës.

Gjatë këtij kontrolli u konstatua se brenda magazinës ishin ndërtuar dhoma të ndryshme me fletë termoizoluese të destinuara për kultivimin e marijuanës. Në dy prej këtyre dhomave u gjetën një numër i madh bimësh kanabisi, të ndara sipas fazave të rritjes dhe që kishin gjithçka të nevojshme për kultivimin e tyre. Në atë moment ata kapën në flagrancë një burrë që po kryente punë mirëmbajtjeje në plantacion. Për këtë arsye ai u ndalua menjëherë dhe në atë moment u vërtetua se nuk kishte njeri tjetër në ambiente.

TEKNIKË ICE-O-LATOR

Pjesa tjetër e dhomave të objektit përdoreshin ose për tharjen e lëndës ose si vend fjetjeje, duke vendosur, brenda një arkë ngrirësi, disa qese plastike të zeza me boçe marijuane të ngrira (me një peshë totale prej 60 kg) dhe një mori thasë akulli. Qëllimi i procesit të ngrirjes së marihuanës është përgatitja e hashashit të cilësisë së lartë duke përdorur teknikën ICE-O-LATOR, e cila konsiston në nxjerrjen e trikomave të kësaj bime, e cila së bashku me blloqe akulli, ujë me temperaturë të ulët dhe sita me trashësi të ndryshme janë baza për prodhimin e hashashit.

GJENERATOR INDUSTRIAL NËNTOKE

Gjatë inspektimit të fermës për të përcaktuar se ku është furnizuar plantacioni me energji elektrike dhe për të verifikuar që ajo nuk ishte vjedhur nga rrjeti publik, agjentët gjetën një derë që ndodhej në tokë, e vendosur midis dy magazinave ku ndodheshin bimët. Nga vrima dilte tym dhe nxehtësi. Pas hapjes së saj, u vu re një shkallë që të çonte në një zgavër nëntokësore ku ndodhej një gjenerator industrial me naftë, i ngjashëm me ato që përdoren në shumë qytete për t’u përdorur kur ka ndërprerje të energjisë dhe vlera e të cilit është rreth 20.000 euro përafërsisht. Si rezultat i këtij operacioni, Garda Civile arrestoi në gjendje të parregullt në Spanjë personin e ngarkuar me mirëmbajtjen e këtij plantacioni, një 26-vjeçar shqiptar, i cili akuzohet për veprën penale kundër shëndetit publik për kultivim ose përgatitjen e drogës. Ai është dërguar në paraburgim paraditen e djeshme dhe është urdhëruar pranimi i tij në qendrën e paraburgimit në Zuera. Garda Civile vijon hetimet për të përcaktuar destinacionin e kësaj lënde dhe vendndodhjen e më shumë personave të përfshirë në këto aktivitet.