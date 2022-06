Shkatërrohet rrjeti kriminal për prodhimin e “mallit” në Spanjë, 56 të arrestuar, mes tyre shqiptarë

Një grup trafikantësh i përbërë kryesisht nga shqiptarë që merrej me kultivimin e kanabisit është goditur në Barcelona të Spanjës, duke çuar në burg 56 persona.

Agjentët e Policisë së Generalitat-Mossos d’Esquadra të Divizionit të Hetimit Kriminal, së bashku me zyrtarë të Shërbimit të Mbikëqyrjes Doganore të Agjencisë Tatimore, kanë çmontuar një nga rrjetet më të mëdha kriminale kushtuar prodhimit të marijuanës. Mediat spanjolle raportojnë se të arrestuarit janë nga mosha 19 deri në 58 vjeç, të cilët akuzohen për krime kundër shëndetit publik, në fushën e trafikut të lëndëve narkotike, të organizatës kriminale dhe mashtrimit me energjinë elektrike.

Më 24 maj, një operacion i përbashkët dhe i koordinuar mes dy forcave policore, i cili u krye në disa komuna të Katalonjës, përfundoi me çmontimin e kësaj organizate kriminale dhe arrestimin e 56 personave, mes të cilëve krerët e organizatës. Gjithashtu u kryen 37 regjistrime dhe u çmontuan 24 plantacione dhe u sekuestruan më shumë se 22600 bimë dhe 166 kilogramë sytha të përgatitura për shitje.

Gjatë operacionit, agjentët gjetën gjithsej 225 765 euro cash, një armë gjahu, një revole me fishekë, një pistoletë me ajër të ngjeshur dhe armë të ndryshme me tehe. Pasi plantacionet të jenë çmontuar, pronat do iu kthehen pronarëve të tyre siç përcaktohet nga autoriteti gjyqësor. Instalimi i të gjitha sistemeve të ndriçimit dhe ujitjes për rritjen e kultivimin e kanabisit ka bërë që trafikantët të dëmtojnë banesat, pasi kanë hapur mure, apo kanë bërë vrima në dyert e dritare apo tavane si dhe kanë dëmtuar energjinë elektrike.