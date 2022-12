Shkatërrohet rrjeti kriminal në Spanjë, kush është shqiptari që trafikonte drogë me “bosët” ndërkombëtarë

Policia Kombëtare Spanjolle ka zbuluar një tjetër plantacion droge, ku janë sekuestruar rreth 8000 rrënjë kanabisi. Ndërkohë, në pranga kanë rënë dhe drejtuesit e këtij rrjeti të madh kriminal, ku aksioni për ‘çmontimin’ e këtij grupi kishte nisur 3 javë më parë.

Mediat spanjolle raportojnë se mes të arrestuarve është dhe shqiptari M.A., alias Leli, një nga emrat më të njohur në bota e trafikut të drogës në Galicinë jugore. Kjo celulë e mafies shqiptare, e cila kishte bashkëpunim të drejtpërdrejtë me njerëz nga provincat e Pontevedra dhe Ourense, i përqendroi përpjekjet e saj në ruajtjen e të korrave intensive të brendshme, duke lejuar furnizimin e klientëve në vende të ndryshme të Europës.

Më 8 nëntor dhe në vijim të hetimeve të nisura në fillim të vitit në qytetin e provincës fqinje, dhe falë informacioneve të marra në atë kohë, policia vendosi një pajisje që i lejonte të futeshin dhe të kontrollonin impiantin industrial shumë afër kishës së Mourentes dhe në të cilin ishte fshehur një laborator i madh profesional për kultivim intensiv.

Të pajisura me një instalim të fuqishëm elektrik, izolues dhe nxjerrës, me vlerë 85,000 euro sipas ekspertëve, bimët u manipuluan gjenetikisht atje për të arritur një rendiment më të lartë për secilën prej tyre, duke marrë katër korrje në vit me përfitim vjetor afro një milion euro.