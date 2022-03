Shkatërrohet “ëndrra” e Ukrainës (VIDEO)

Luftimet ishin të ashpra në aeroportin e Hostomelit në dy ditët e para të sulmit rus ndaj Ukrainë duke lënë shumë të vdekur dhe miliona dollar humbje ushtarake nga të dyja palët. Por, krahas dëmeve në ushtri duket se është shkatërruar avioni më i madh i transportit në botë, ai “Antonov 225”.

Ai ishte i vetmi avion i këtyre përmasave i prodhuar nga kompania “Antonov” dhe pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik i kaloi Ukrainës.

Aeroporti i Hostomelit ishte edhe “shtëpia” e këtij avioni, i cili tashmë është i shkatërruar, ndërsa zona ndodhet nën kontrollin rus.

