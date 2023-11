Shkarkohet CEO i “OpenAI” Sam Altman, zëvendësohet nga shqiptarja Mira Murati

Në një njoftim për mediat, OpenAI bëri të ditur se Sam Altman është shkarkuar si CEO i OpenAI, ndërsa shqiptarja Mira Murati, shefe e teknologjisë e kompanisë, do të shërbejë si CEO e përkohshme.

Kompania tha se kreu “një proces shqyrtimi konsultativ” dhe “arriti në përfundimin se ai nuk ishte i sinqertë në komunikimet e tij me bordin” dhe se s’ka më besim në aftësinë e tij për të vazhduar udhëheqjen e OpenAI.

“Bordi i drejtorëve të OpenAI, Inc, 501(c)(3) që vepron si organi i përgjithshëm qeverisës për të gjitha aktivitetet e OpenAI, njoftoi sot se Sam Altman do të largohet si CEO dhe do të largohet nga bordi i drejtorëve. Mira Murati, shefe e teknologjisë e kompanisë, do të shërbejë si CEO e përkohshme, me efekt menjëherë.”, thuhet në njoftim.

Shqiptarja është anëtare e ekipit drejtues të OpenAI prej pesë vitesh. Siç thuhet në njoftimin e kompanisë, Murati ka luajtur një rol kritik në evoluimin e OpenAI në një udhëheqës global të AI.

“Duke pasur parasysh mandatin e saj të gjatë dhe angazhimin e ngushtë me të gjitha aspektet e kompanisë, duke përfshirë përvojën e saj në qeverisjen dhe politikën e AI, bordi beson se ajo është e kualifikuar në mënyrë unike për këtë rol dhe parashikon një tranzicion të pandërprerë ndërkohë që kryen një kërkim zyrtar për një CEO të përhershëm.“, tha kompania.

OpenAI u lançua si një model jofitimprurës në 2015 me mbështetjen e CEO të Tesla, Elon Musk , i cili thuhet se ka dhuruar 1 miliard dollarë për projektin. Para se të merrte detyrën si CEO, Altman ishte president i përshpejtuesit të startup-eve Y Combinator dhe fitoi rëndësi në Silicon Valley si një investitor. Më herët në karrierën e tij, ai themeloi kompaninë e rrjeteve sociale Loopt.

Ndërsa popullariteti i OpenAI u rrit këtë vit krahas ChatGPT, po ashtu u rrit edhe profili i Altman. Ai u bë një lloj ambasadori, duke përfaqësuar industrinë e inteligjencës artificiale në të gjithë globin.

Në shtator, Altman, 38 vjeç, iu dha nga Indonezia e ashtuquajtura “Viza e Artë”, duke i siguruar atij akomodime të ndryshme udhëtimi për 10 vjet dhe përfitime që synojnë të ndihmojnë vendin të fitojë më shumë investitorë të huaj.

Altman vizitoi vende të ndryshme të Azisë-Paqësorit gjatë verës, duke përfshirë Singaporin, Indinë, Kinën, Korenë e Jugut dhe Japoninë, duke u takuar me udhëheqës dhe zyrtarë qeveritarë dhe duke mbajtur fjalime publike mbi rritjen e AI dhe nevojën për rregullore.