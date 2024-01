Policia e Vlorës ka arrestuar një 33-vjeçar, me inicialet A.F.. Ky i fundit një ditë më parë duke drejtuar automjetin, pa leje drejtimi, është aksidentuar me një automjet tjetër me drejtues shtetasin D. D., 33 vjeç, i cili si pasojë ka ngelur i dëmtuar së bashku me pasagjeren shtetasen E. K.

Të dy këta shtetas ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën. Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.