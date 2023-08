Shira të rrëmbyeshëm në Slloveni, tre viktima dhe dëme të shumta

Tre persona kanë vdekur nga shirat e rrëmbyeshëm në Slloveni, ku rrëshqitjet e dheut kanë ndërprerë aksesin në fshatra, probleme transporti, ndërprerje të energjisë elektrike dhe zona që janë evakuuar.

“Tre persona kanë vdekur në 24 orët e fundit si pasojë e motit”, tha zëdhënësja e policisë Maja Andlesic për AFP.

Dy turistë u gjetën të vdekur në një zonë malore të goditur nga stuhia dhe trupi i një gruaje u gjet në një zonë të përmbytur.

Agjencia sllovene e lajmeve STA raportoi se dy turistë ishin dy burra nga Holanda të cilët vdiqën ndoshta pasi u goditën nga rrufeja. Qeveria holandeze konfirmoi vdekjet, por jo shkakun. Një grua e moshuar nga Sllovenia gjithashtu vdiq gjatë stuhisë.

Heavy rains have caused flash floods and landslides in parts of Slovenia, blocking roads and bridges, flooding buildings and forcing evacuations.

