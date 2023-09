Shikoni ëndrra duke tradhtuar partnerin? Zbuloni çfarë do të thotë për marrëdhënien tuaj

Një ëndërr që partneri juaj po ju tradhton ose ju e tradhtoni atë, mund të sjellë shumë stres. Ëndrra të tilla nuk do të thotë domosdoshmërisht se partneri juaj po ju tradhton, por ato mund të zbulojnë disa probleme në marrëdhënie. Eksperti i ëndrrave David Helfland konfirmon se ëndrrat e tilla janë të zakonshme. Dhe ja çfarë mund të zbulojnë ëndrrat e tilla.

1. Ka mungesë besimi në marrëdhënie

Eksperti i marrëdhënieve Callisto Adams thotë se shpesh ëndrra të tilla mund të nënkuptojnë se nuk i besoni partnerit tuaj. Disa ekspertë besojnë se ëndrrat e tilla mund të nënkuptojnë se si po përpiqeni të përballoni stresin. Është mirë të mendoni pse keni probleme të tilla dhe të flisni për to me partnerin tuaj.

2. Ndiheni në faj

“Faji ose turpi mund të shfaqen në ëndrra”, thotë Adams. Ai thotë se ëndrrat mund të jenë mënyra juaj për t’i rrëfyer partnerit tuaj dhe në fakt mund të ketë të bëjë me çdo gjë, nga mosdashja e miqve të tij deri te thyerja e rekordit të tij të preferuar. Ose thjesht dëshironi të zbuloni tradhtinë në një marrëdhënie të kaluar. Është mirë të theksohet se emocionet e fshehura mund të dëmtojnë shëndetin, ndaj ndoshta është më mirë të mos ikim nga e vërteta, transmeton Ordinacija.

3. Marrëdhënia nuk ju përmbush

Adams thotë se mashtrimi në ëndërr ndodh shpesh në marrëdhënie që nuk janë më të kënaqshme. “Në bazë të asaj që di për çiftet, ëndrra të tilla shfaqen në periudhën kur nuk je i kënaqur me marrëdhënien”. Është e natyrshme që ndjenjat të ndryshojnë në një marrëdhënie. Ai shton se është normale që nënndërgjegjja ndonjëherë të luajë me ne dhe mund të zbulojë edhe dëshirat tuaja në jetë.

Shikoni brenda vetes dhe mendoni se çfarë ju shqetëson:

A kaloni ju dhe partneri juaj kohë mjaft cilësore së bashku?

A ju kushton partneri më pak vëmendje se më parë?

A jeni ende në lidhje?

Nëse mendoni se ëndrrat janë rezultat i pakënaqësisë me marrëdhënien, bisedoni me partnerin tuaj për të në mënyrë që të kuptoni më mirë se çfarë dëshironi nga marrëdhënia. Hulumtimet tregojnë se kalimi i kohës cilësore me partnerin mund të përmirësojë marrëdhënien tuaj.

4. Frika nga braktisja

Një ëndërr që përfshin tradhtinë e një partneri mund të shoqërohet me ndjenjën e frikës nga braktisja. Ndodh shpesh që njëri partner të ushqejë dyshime dhe të besojë se partneri do ta lërë atë, veçanërisht nëse ai është lënë pas dore nga partneri i tij në një moment të jetës së tij. Me pak fjalë, ëndrrat e tilla mund të jenë një shenjë e ndonjë traume të së kaluarës që po ndodh përsëri në ëndrrën tuaj. Nga ana tjetër, mund të nënkuptojë se marrëdhënia ka arritur një pikë kthese kur është krejt normale të ndihemi të shqetësuar ose të kemi frikë se partneri do të na lërë. Ju gjithashtu mund të mos jeni gati për hapin tjetër në marrëdhënien tuaj, të jetoni së bashku ose të fejoheni.

Këto ëndrra mund të zbulojnë se:

ju dhe partneri juaj keni ide të ndryshme për të ardhmen

partneri nuk është mjaftueshëm i përkushtuar ndaj marrëdhënies

marrëdhënia ka humbur por ju nuk doni ta përfundoni lidhjen

Një studim tregoi se ëndrra të tilla shpesh ndodhin tek njerëzit që janë të pasigurt kur bëhet fjalë për lidhjen, gjë që mund të përkthehet si frikë nga braktisja. Ndoshta është e nevojshme të kuptoni më mirë stilin tuaj të lidhjes në marrëdhënie, çfarë prisni dhe cilat janë frikërat tuaja.