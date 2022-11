SHIFRAT/ Të burgosurit shqiptarë në Angli i kushtojnë vendit 57 milionë Paund në vit

Kriminelët shqiptarë që mbahen në burgjet britanike po i kushtojnë taksapaguesit 57 milionë paund në vit, tregojnë shifrat. Janë 1336 shqiptarë që vuajnë dënimin në burgje në Angli dhe Uells, sipas një raporti zyrtar.

Me koston mesatare të mbajtjes së një të burgosuri në 42,670 £ në vit, sipas Ministrisë së Drejtësisë, kostoja e mbajtjes së tyre do të shkonte në 57,007,120 £. Projektligji doli pasi statistikat tregojnë se 12,000 shqiptarë kanë arritur në MB me varka të vogla deri më tani këtë vit.

Drejtori i policisë së imigracionit të vendit, Saimir Boshnjaku tha se shumë u detyruan të punonin për gangsterët për të paguar koston e kontrabandimit në MB.

“Ata që bëjnë para nga droga kthehen këtu duke ngarë Maseratis dhe Mercedes dhe blejnë një vilë të madhe në fshat”, tha ai.

Gazetari politik shqiptar Muhamed Veliu i ka bërë thirrje qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar që të lëshojë më shumë viza në mënyrë që njerëzit të mund të migrojnë të sigurt dhe ligjërisht.

“Vetëm një pjesë e vogël e njerëzve që mbërrijnë në varkë përfundojnë në krim. Shumica e tyre mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar sepse është një treg i madh që ka nevojë për punë në ndërtimin e ndërtesave. Është niveli i pagave në Britaninë e Madhe që tërheq shqiptarët,” tha ai.