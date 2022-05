Sherr jashtë ringut: Momenti kur boksieri i famshëm lë konferencën për të mbrojtur mamanë (VIDEO)

Një sherr masiv raportohet të ketë ndodhur në Las Vegas të shtunën, ku protagonist ishte boksieri Shakur Stevenson.

Stevenson u largua nga konferenca për shtyp dhe vrapoi për të mbrojtur mamanë, ndërsa afër saj kishte nisur një përplasje fizike mes disa personave, raporton The Mirror.

Amerikani 24-vjeçar kishte dalë përpara medias pas fitores së tij të madhe kundër Oskar Valdezit.

