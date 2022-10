Shenjë solidariteti me gratë iraniane, eurodeputetja pret flokët në Parlamentin Europian (VIDEO)

Një eurodeputete suedeze preu flokët e saj gjatë një fjalimi në Parlamentin Europian në mbështetje të protestave antiqeveritare në Iran, pas vdekjes së 22-vjeçares Mahsha Amini.

“Derisa të çlirohet Irani, zemërimi ynë do të jetë më i madh se tiranët. Derisa gratë në Iran të jenë të lira, ne do të jemi në anën tuaj”, tha eurodeputetja Abir Al-Sahani, me origjinë nga Iraku, në një deklaratë në Parlamentin Europian në Strasburg, Francë.

The protests in Iran were debated in the EU Parliament this evening.

Abir Al-Sahlani (C) directed harsh criticism at the parliament’s foreign affairs chief – and cut off her hair.

– I’m so fucking tired of these old men’s mumbling, she says to @Aftonbladet. pic.twitter.com/QXSTnvZHat

