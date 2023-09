Shenjat e Horoskopit që janë gati të pranojnë gjithçka për të mos qenë vetëm

Ata krijojnë marrëdhënie me njerëz që nuk i meritojnë. Pranojnë ose tolerojnë sjellje të ndryshme, japin më shumë se sa marrin dhe e keqja është se edhe nëse e pranojnë në krizë ndershmërie, nuk ndahen. Nëse i përkisni njërës prej këtyre shenjave dhe jetoni në një situatë të tillë, dijeni se po i bëni vetes dëmin më të madh sepse po lodheni çdo ditë në një situatë që nuk ka për të ndryshuar.

PESHORJA

E keqja më e madhe e Peshores është të mos jetë vetëm, nëse i shtohet fakti që po plaket dhe mundësitë janë të kufizuara, atëherë ka gjasa që të hyjë në një marrëdhënie me një person krejtësisht të papërshtatshëm. Kënaqja e nevojës së tij për shoqëri është më e fuqishme sesa të shohësh qartë se me çfarë lloj personi ka të bëjë, gjë që nuk ndodh nga ana tjetër, e cila e shkel për të fituar dorën e epërsisë. Edhe nëse e kupton këtë, megjithatë, ai do të qëndrojë pranë tij shumë më gjatë sesa duhet, nga frika se mos mbetet sërish vetëm.

DEMI

Demi është një nga shenjat më besnike, më të besueshme dhe romantike, gjë që e bën atë një partner të mirë. E keqja është se ai nuk largohet lehtë nga një lidhje, edhe nëse e di se nuk është ajo që dëshiron. Arsyeja më e mundshme është se nuk i pëlqen ndryshimi, larja, thyerja e zakoneve të përditshme, edhe nëse nuk janë më të bukurat… Nga ana tjetër, ai është gjithashtu shumë kokëfortë dhe do të bëjë pothuajse gjithçka për të ruajtur gjërat dhe t’i rregullojë, duke i ngrënë kështu kohë të vlefshme nga jeta e tij, pasi si zakonisht situata nuk ndryshon.

PESHQIT

Peshqit, duke qenë romantikë dhe të ndjeshëm dhe duke besuar në fuqinë e dashurisë, kanë nevojë të jenë me dikë tjetër, për të jetuar përrallën me një fund të lumtur. Për shkak se ai është mësuar të vendosë nevojat e tjetrit në radhë të parë, ai bëhet viktimë e lehtë e shfrytëzimit dhe mashtrimit, ndaj jo vetëm është i mbërthyer në një marrëdhënie toksike, por edhe ndjen se nuk ka forcë të ngrihet dhe largohu, kur në një moment “zgjohet” dhe sheh realitetin. Pra, ai mund të ulet duarkryq dhe të pësojë një sjellje të keqe ose nënçmuese, duke marrë rolin e “dëshmitarit”.