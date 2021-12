Shenjat e Horoskopit që do të martohen në vitin 2022

Viti i kaluar ka qenë shumë i vështirë për shkak të pandemisë dhe bllokimit. Disa marrëdhënie u testuan, martesat u shtynë dhe lindën shqetësime. Megjithatë, një vit i ri po vjen me parashikime të reja dhe më shumë shpresë. Sigurisht, ankthi për rrjedhën e marrëdhënies sonë është gjithmonë i pari në mendjen tonë, ndërsa për disa është intensive pyetja se kur do të ” hedhin orizin “.

Më poshtë do të gjeni parashikimet astrologjike se cilat shenja të horoskopit do të martohen në vitin 2022.

Dashi

Nëse jeni një Dash dhe jeni në një lidhje, viti i ri do të jetë ndryshe për ju emocionalisht. Do të lidheni më shumë me partnerin, do të ndërtoni një themel të fortë për një marrëdhënie jete dhe ideja e martesës do të jetë një nga planet që do të dëshironi të realizoni.

Demi

Viti i ri do jetë shumë kërkues në biznesin tuaj dhe do jeni të zënë me çështje të ndryshme që nuk do ju lënë të qetë të mendoni për diçka tjetër! Martesa nuk është planifikuar për Demin në 2022, nëse nuk vendosni një themel të mirë dhe arrini atë që dëshironi gjatë vitit dhe në fund filloni të mendoni për hapin tjetër të madh në marrëdhënien tuaj.

Binjakët

Ky vit do të thoshim se është viti juaj për çështje që lidhen me marrëdhëniet dhe ndjenjat tuaja! Humori romantik dhe erotizmi do të arrijnë majat, ndaj ka shumë mundësi që të vendosni të martoheni pa shumë përgatitje dhe plane, por me emocione.

Gaforrja

2021 mund të mos ketë qenë viti juaj të paktën emocionalisht dhe mund të keni pasur zhgënjime apo një ndarje të vështirë, por mos u zhgënjeni sepse viti i ri ka shumë surpriza për ju. Mund të jeni beqar tani por mos harroni se 2022 vjen dinamikisht për ju dhe siguron një person të ri me të cilin mund të çoheni në shkallët e kishës!

Luani

Një hap më afër martesës do t’ju sjellë 2022. Këtë vit mund të mos martoheni por marrëdhënia juaj do të shkojë në një nivel tjetër dhe ndoshta është koha e duhur për të filluar planifikimin e hapit të ardhshëm pasi të afroheni më shumë me partnerin dhe do të ndiheni më shumë gati për vendimin e madh.

Virgjëresha

Nëse martesa dhe ndërtimi i familjes janë tashmë në mendjen tuaj, atëherë ky është viti juaj. Nëse jeni në një lidhje dhe gjithçka po shkon mirë, mos e mendoni më, yjet thonë se është viti ideal për këtë!

Peshorja

Herën tjetër dyfish…! Nëse ju kanë uruar diçka të tillë vitin e kaluar, ata ndoshta dinin diçka! 2022 ju çon drejt martesës nëse jeni në një lidhje dhe nëse jeni i lirë, sjell në jetë atë që mund të keni kërkuar prej kohësh!

Akrepi

Nëse ende nuk ju ka hyrë në mendje ideja e martesës, më mirë lëreni për vitin e ardhshëm. Kjo nuk është koha më e mirë për të shkuar tani. Kushtojini vëmendje biznesit tuaj që do t’ju pushtojë shumë në vitin 2022 dhe më pas shikoni emocionet…

Shigjetari

E keni pritur gjatë, keni duruar sepse kushtet nuk ishin më të mirat por tani ndoshta është koha! Mundësia e martesës është shumë pranë jush, e edhe nëse nuk ndodh në vitin 2022, ky mund të jetë viti kur do të fillojnë përgatitjet! Mos jini të paduruar, e mira është e ngadaltë të ndodhë!

Bricjapi

Shenja juaj e Horoskopit u përket atyre që në vitin 2022 do të jenë shumë të favorizuar në çështjet emocionale dhe erotike. Nëse jeni të palidhur, një dashuri e madhe do t’ju trokasë në derë dhe do ju bëjë të harroni se keni jetuar deri më tani, ndërsa nëse jeni në një lidhje atëherë martesa do të jetë një nga ato gjëra që ndoshta do të ndodhë vitin e ardhshëm.

Ujori

Për ju Ujori që fluturoni dhe është e vështirë që dikush t’ju kapë para se të mendoni për martesën, konfirmoni që lidhja juaj ka baza të forta! Nëse ka vështirësi dhe fërkime, mos i anashkaloni ato, zgjidhni çështjet me partnerin, krijoni një marrëdhënie me komunikim të mirë dhe qetësi dhe më pas mendoni për hapin tjetër!

Peshku

Viti i ardhshëm do të jetë i rëndësishëm dhe vendimtar për ju. Dasma nuk është shumë afër për ju. Në vitin e ri, megjithatë, nëse ka dyshime për lidhjen, ato do të zhduken, pavarësisht nëse kjo do të thotë ndarje apo komunikim më i mirë ku do të vendoset një themel i fortë në marrëdhënie për të ardhmen tuaj! Mos harroni se çfarëdo që të ndodhë do të jetë për mirë!/albue.com