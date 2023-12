Shenjat e Horoskopit më me fat dhe më pafat të javës

Kjo javë nis me një aspekt të vështirë, pasi Venusi, duke i dhënë lamtumirën Peshores, përplaset me Plutonin në Bricjap, në datën 3, një ditë me disa sqarime, në absolutitet dhe pasione, urrejtje dhe xhelozi.

Në datën 4, ai kalon në Akrep dhe sjell thellësi të ndjenjës dhe shumë apel seksual. Në datën 6, tribuna e saj e favorshme me Saturnin në Peshqit na shtyn të angazhohemi, të mbajmë premtimet dhe fjalën tonë dhe të vazhdojmë me atë që është e drejtë dhe e mirë për ne, në çdo veprim apo vendim.

Në datën 7, ka një tjetër aspekt pozitiv, ai i Mërkurit në Bricjap me Jupiterin në Dem, me incidente dhe lajme fatsjellëse, por edhe zgjidhje dhe lehtësira apo propozime të favorshme dhe takime të suksesshme që kanë të drejtën e tyre.

Nisur nga të gjitha sa më sipër, le të shohim se cilat do të jenë shenjat me fat dhe pafat të javës, në varësi të dhjetë ditëve që i përkasin:

Shenjat me fat

Akrepat, Demi, Luanët dhe Ujorët që kanë lindur në fillim të dekadës së parë, keni çdo arsye të gëzoheni me Venusin në Akrep, i cili nga data 4 do t’ju japë mundësinë të përmirësoni kushtet e jetës, por edhe marrëdhëniet tuaja. , romantike apo profesionale. Edhe pse në datën 6 do ju bëjë të mendoni si do t’ia dilni, në fund do të çoheni në rrugën e duhur. Ju Dashi, Peshorja, Gaforrja dhe Bricjapi i dhjetëditëshit të parë jeni gjithashtu ndër fatlumët e javës , jo vetëm sepse Afërdita do të kujdeset që të mos ju mungojë asgjë romantikisht dhe financiarisht dhe gjithçka që dëshironi të keni, por sepse treshi i Mërkurit në Bricjap me Jupiterin në Demi vjen për t’ju sjellë favore në fusha të rëndësishme të jetës tuaj dhe mundësi, mënyra apo ide, për të arritur diçka më shumë.

Shenjat pa fat

Siç mund ta shihni, ju Binjakët, Shigjetari, Virgjëresha dhe Peshqit jeni ndër të pafatit edhe këtë javë, nëse i përkisni dhjetëditëshit të parë, sepse pavarësisht kohëve të mira do të përjetoni drejt fundit (rreth orës 7), të gjitha pushoni do shqetësoheni nga Marsi te Shigjetari i cili është vendosur të mos ju lërë asnjë moment në paqe. Grindjet, mosmarrëveshjet, çështjet familjare, problemet në shtëpi ose në marrëdhëniet me njerëzit tuaj do t’ju mbajnë në prizë dhe agresioni juaj ose mungesa e vullnetit për të kuptuar ose për të hedhur pak ujë në verën tuaj nuk ndihmon për të qetësuar tensionet. Nga ora 9 e tutje do të merrni frymë!