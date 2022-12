Shembja e “Prestige Resort”, Rama: Nuk ka lidhje me median, ndërtuesit zor se do i bëjnë karshillëk ligjit

“Prestige Resort” u hodh në erë ditën e sotme me 70 kg eksploziv, një ditë para se Gjykata Administrative të jepte vendimin.

Mbi këtë shembje ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama i cili shprehet se kjo nuk ka të bëjë me median dhe se ndërtuesit zor se do i bëjnë karshillëk ligjit.

Ky operacion i përfolur, përqeshur e anatemuar nga gjithë kundërshtarët tanë s’ka asnjë lidhje me median.Ka të bëjë vetëm me fundin e një historie mizerabël babëzie ndërtimesh në shkelje të ligjit për qëllime fitimi!Zor se ndonjë ndërtues do i bëjë dot karshillëk ligjit paskëtaj!

