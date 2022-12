Shembja e ndërtimeve pa leje, Rama: Le të shkojnë të ankohen në Hagë ose në hënë

Kryeministri Edi Rama me anë të një statusi në “Twitter” ka reaguar për shembjen e ndërtimeve pa leje.

Ai ka theksuar se të gjithë ata që janë në kundështim me ligjin le të shkojnë në Hagë dhe në hënë për tu ankuar.

Edi Rama në Twitter: Shoqata e Ndërtuesve qenka ankuar në Gjykatën Kushtetuese pse po goditen rëndë pallatet me shkelje të lejeve të ndërtimit Le të shkojnë edhe në Hagë ose në hënë po të duan,po pallatet me shkelje do prishen ose do konfiskohen për interes publik prandaj uroj që GJK të mos lajthisë!/albeu.com