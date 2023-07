Shell ende tregton gazin rus pavarësisht premtimit për të ndaluar

Shell vazhdon të tregtojë gazin rus më shumë se një vit pasi u zotua të tërhiqet nga tregu rus i energjisë.

Sipas analizës nga grupi i fushatës Global Witness, kompania ishte e përfshirë në gati një të tetën e eksporteve të gazit rus të transportuar nga anijet në vitin 2022.

Oleg Ustenko, një këshilltar i presidentit ukrainas Vladimir Zelensky, akuzoi Shell për pranimin e “parave të gjakut”.

Shell tha se tregtitë ishin rezultat i “angazhimeve kontraktuale afatgjata” dhe nuk shkelin ligjet ose sanksionet.

Deri më 9 maj, një cisternë e madhe e aftë për të transportuar më shumë se 160,000 metra kub gaz të ngjeshur në formë të lëngshme, gaz natyror i lëngshëm ose LNG, u tërhoq nga porti i Sabetta, në gadishullin Yamal në veriun e largët të Rusisë.

Kjo ngarkesë u ble nga Shell përpara se të nisej për në destinacionin e saj përfundimtar, Hong Kong.

Është një nga tetë ngarkesat LNG që Shell ka blerë nga Yamal këtë vit, sipas të dhënave nga baza e të dhënave Kpler të analizuara nga Global Witness.

Vitin e kaluar Shell përbënte 12% të tregtisë së LNG-së në det të Rusisë, llogarit Global Witness, dhe ishte ndër pesë tregtarët kryesorë të LNG-së me origjinë ruse atë vit.

Në mars 2022, në javët pas pushtimit të Ukrainës, Shell kërkoi falje për blerjen e një ngarkese me naftë ruse dhe tha se synonte të tërhiqej nga nafta dhe gazi rus.

Ajo tha se do të ndalonte blerjen e naftës ruse, do të shesë stacionet e saj të shërbimit dhe bizneset e tjera në Rusi dhe do të nisë një “tërheqje me faza nga produktet ruse të naftës, gazi i tubacionit dhe LNG”.

Por paralajmëroi se do të ishte një “sfidë komplekse”.

Që atëherë, ajo ka vazhduar të marrë ngarkesa me LNG nga dy porte ruse, ai në Yamal dhe ai në Sakhalin në lindjen e largët.

Shell dikur ishte një investitor i vogël në projektin e gazit Sakhalin, por e braktisi atë pretendim në shtator të vitit të kaluar pasi qeveria ruse transferoi aksionet e saj në një biznes lokal , dhe që atëherë nuk ka marrë asnjë gaz nga Sakhalin.

Por ajo ende respekton kontratën me kompaninë ruse të LNG Novatek, e cila e detyron atë të blejë 900,000 tonë në vit nga Yamal deri në vitin 2030, sipas agjencisë së lajmeve Reuters.

Novatek është kompania e dytë më e madhe e gazit në Rusi dhe taksat që paguan janë një kontribuues i rëndësishëm në buxhetin e qeverisë ruse.

Oleg Ustenko, një këshilltar i presidentit ukrainas, tha: “Është shumë e thjeshtë: duke vazhduar tregtimin e gazit rus Shell po fut para në xhepat e Putinit dhe po ndihmon për të financuar agresionin brutal të Rusisë kundër popullit të Ukrainës.”

“Shumat e mëdha që Shell dhe e gjithë industria e naftës kanë bërë në Rusi duhet të përdoren për të ndihmuar në financimin e rindërtimit të Ukrainës, në vend që të mbulojnë xhepat e aksionerëve të tyre.”

Një zëdhënës i Shell tha: “Shell ka ndalur blerjen e LNG-së ruse në tregun spot, por ka ende disa angazhime kontraktuale afatgjata. Kjo është në përputhje të plotë me sanksionet, ligjet dhe rregulloret në fuqi të vendeve në të cilat ne operojmë.

“Ekziston një dilemë midis ushtrimit të presionit mbi qeverinë ruse mbi mizoritë e saj në Ukrainë dhe sigurimit të furnizimeve të qëndrueshme dhe të sigurta të energjisë. Është për qeveritë të vendosin për kompromiset tepër të vështira që duhet të bëhen.”

Shell është tregtari më i madh në botë i LNG, i cili nuk është subjekt i sanksioneve evropiane, duke bërë miliarda dollarë fitime nga tregtimi i naftës dhe gazit vitin e kaluar.

Rusia reduktoi masivisht furnizimet e saj të gazit me tubacione vitin e kaluar, por ajo ka rritur sasinë e gazit që furnizon me anije, duke përfshirë Evropën./Albeu.com/