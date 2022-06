Shefi i NATO-s: Shqetësimet e Turqisë për anëtarësimin e Finlandës dhe Suedisë janë legjitime

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, është shprehur se shqetësimet për antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në këtë organizatë, janë legjitime.

“Këto janë shqetësime legjitime. Kjo ka të bëjë me terrorizmin, ka të bëjë me eksportin e armëve” tha Stoltenberg në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin finlandez Sauli Niinisto.

Stoltenberg vizitoi sot Presidentin Sauli Niinisto dhe theksoi se është e rëndësishme të theksohet se asnjë aleat tjetër i NATO-s nuk ka pësuar më shumë sulme terroriste se Turqia , dhe për këtë arsye shqetësimet e saj duhet të merren seriozisht.

“Asnjë anëtar tjetër i NATO-s nuk ka pësuar më shumë sulme terroriste se Turqia”, tha Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës Euro-Atlantike.

Gjithashtu Stoltenberg dhe Niinisto thanë se bisedimet me Turqinë do të vazhdojnë, por nuk ofruan asnjë tregues për përparim në negociata.