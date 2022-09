Shefi britanik i Mbrojtjes: Putin po dështon në Ukrainë, problemet e tij po shtohen

Vladimir Putin “po dështon në të gjitha objektivat e tij strategjike ushtarake” dhe “problemet e tij po shtohen”, tha kreu i forcave të armatosura të Britanisë.

Shefi i Shtabit të Mbrojtjes, Admirali Sir Tony Radakin tha: “Në fillim, ne thamë se ky ishte një gabim strategjik i Presidentit Putin dhe gabimet strategjike çojnë në pasoja strategjike. Dhe në këtë rast, është një dështim strategjik. Putini po dështon në të gjitha objektivat e tij strategjike ushtarake, ai donte të nënshtronte Ukrainën, kjo nuk do të ndodhë. Ai donte të merrte kontrollin e kryeqytetit, ne e pamë që ai u mund më herët. Ne e pamë se ai donte të dobësonte NATO-n. NATO tani është shumë më e fortë dhe ne kemi Finlandën dhe Suedinë që i bashkohen. Ai dëshiron të thyejë vendosmërinë ndërkombëtare. Epo, në fakt kjo u forcua gjatë kësaj periudhe, dhe ai është nën presion, problemet e tij po shtohen. Ai gjithmonë ka pasur një problem për sa i përket ekuipazhit të pajisjeve që ka dhe nuk ka fuqi punëtore të mjaftueshme. Forcat e tij janë të pakta në tokë. Dhe ne po shohim gjithashtu një forca të mrekullueshme të armatosur ukrainase që kanë qenë të guximshme, ata po luftojnë për vendin e tyre dhe kanë përqafuar mbështetjen ndërkombëtare që të gjithë ne po ofrojmë. Mendojmë se është domethënëse për sa i përket asaj që po ndodh në terren, është vërtet domethënëse për moralin ukrainas dhe domethënëse për ndikimin që ka në forcat ruse. Por njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm, rezultati i mundshëm me gjithë këtë është se do të vazhdojë për një kohë të gjatë. Dhe kjo është arsyeja pse ka një dëshirë kur njerëzit nxjerrin përfundime të shpejta se ose presidenti Putin është i dobët dhe baza e tij e pushtetit mund të minohet, ose se Ukraina ka fituar një terren dhe ka pasur një veprim madhështor në verilindje. Por kjo nuk çon automatikisht në fitore të lehta diku tjetër.”