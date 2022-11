SHBA: Zyrtarët e lartë rusë mund të hetohen për krime lufte

Sipas një zyrtari të lartë amerikan, janë shfaqur prova në rritje për sulme “të qëllimshme, pa dallim dhe joproporcionale” ndaj civilëve nga forcat ruse.

Ambasadorja e Departamentit të Shtetit të SHBA për drejtësinë penale globale, Beth Van Schaack, tha se ka prova të “krimeve sistemike të luftës të kryera në çdo rajon ku forcat ruse janë vendosur”.

Duke komentuar provat nga zonat e çliruara, ajo detajoi abuzimet me burgim të civilëve dhe të burgosurve të luftës, largimin me forcë të qytetarëve ukrainas në Rusi, vrasjet e ngjashme me ekzekutimet dhe dhunën seksuale.

Van Schaack tha që zyrtarët e lartë të Rusisë të mbajnë përgjegjësi për krimet e supozuara.

“Kur ne po shohim akte të tilla sistematike, duke përfshirë krijimin e një rrjeti të gjerë filtrimi, është shumë e vështirë të imagjinohet se si këto krime mund të kryhen pa përgjegjësinë deri në zinxhirin komandues,” tha ajo.

Megjithatë, ajo nuk pranoi të thoshte nëse Vladimir Putin mund të ndiqet penalisht për krime lufte në Ukrainë.

Ajo tha se prokurorët do të “ndjekin provat atje ku të çojnë”./albeu.com