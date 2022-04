SHBA vendos sanksione të reja, “shënjestron” vajzat e Putinit, zbulohet arsyeja pse

SHBA po ndërmerr veprime shtesë për të rritur presionin ekonomik ndaj Rusisë dhe Presidentit Vladimir Putin pas imazheve të tmerrshme nga qyteti ukrainas Bucha, duke njoftuar sanksione të reja të mërkurën ndaj institucioneve financiare ruse, si dhe disa njerëzve, duke përfshirë vajzat e rritura të Putinit dhe gruan dhe vajzën e ministrit të tij të jashtëm, Sergei Lavrov.

Arsyeja e sanksionit të vajzave të tij është se dyshohet se Putin po fsheh disa pasurit të tij në to.

“Sot ne po përshkallëzojmë në mënyrë dramatike tronditjen financiare duke vendosur sanksione të plota bllokuese ndaj institucionit më të madh financiar të Rusisë, Sberbank, dhe bankës së saj më të madhe private, Alfa Bank,” tha një zyrtar i lartë i administratës për gazetarët.

Sberbank mban gati një të tretën e totalit të aktiveve të sektorit bankar të Rusisë, vuri në dukje zyrtari, duke shtuar se SHBA-ja tani ka bllokuar plotësisht “më shumë se dy të tretat e sektorit bankar rus”.

Së dyti, zyrtari i lartë njoftoi: “Në përputhje me G7 dhe BE, ne po shpallim një ndalim të investimeve të reja në Rusi”. Kjo do të zbatohet me një urdhër ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti amerikan Joe Biden.

Administrata po vendos gjithashtu sanksione të plota bllokuese ndaj një grupi të ri të elitave ruse dhe anëtarëve të familjes së tyre, duke përfshirë vajzat e rritura të Putinit, Mariya Putin dhe Katerina Tikhonova, gruan dhe vajzën e ministrit të Jashtëm Sergey Lavrov dhe anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Rusisë, duke përfshirë ish-presidentin dhe kryeministrin e Rusisë Dmitry Medvedev. Shtetet e Bashkuara kanë sanksionuar tashmë më shumë se 140 oligarkë dhe anëtarë të familjeve të tyre dhe mbi 400 zyrtarë të qeverisë ruse, tha zyrtari i lartë.

SHBA do të zbatojë gjithashtu sanksione të plota bllokuese ndaj ndërmarrjeve të rëndësishme shtetërore ruse, të cilat do të shpallen nga Departamenti i Thesarit të enjten. Zyrtari vuri në dukje gjithashtu njoftimin e së martës se Departamenti i Thesarit e ka bllokuar Rusinë nga kryerja e pagesave të borxhit me dollarë të grumbulluara në bankat amerikane.

Zyrtari i lartë vuri në dukje efektin gjymtues të masave të SHBA-së në ekonominë ruse që nga pushtimi i saj në Ukrainë.

“PBB-ja e Rusisë parashikohet të tkurret me dy shifra këtë vit… Nuk është në proces të izolimit si një shtet i pafavorshëm. Goditja ekonomike vetëm këtë vit parashikohet nga FMN (Fondi Monetar Ndërkombëtar) për të zhdukur fitimet ekonomike të 15 viteve të fundit”, tha zyrtari.

I presionuar për efikasitetin e sanksioneve në përfundimin e luftës së Putinit në Ukrainë, zyrtari i lartë u përpoq të nënvizonte efektin që ata kanë në jetën në Rusi dhe tha se Putini përfundimisht do të duhet të llogarisë me popullin e tij.

“Edhe një autokrat si Putini ka një kontratë sociale me popullin rus. Ai ua hoqi lirinë në këmbim të premtimit për stabilitet dhe kështu nuk po u jep atyre stabilitet”, tha zyrtari.

“Pyetja nuk është me të vërtetë: çfarë mund të bëjmë dhe kur do të ketë efekt? Mendoj se është: Cili është fundi i lojës këtu për Putinin? Për çfarë luan ai?” shtoi zyrtari. “Kjo është shumë e qartë se po bëhet një dështim për të dhe në një moment ai do të duhet ta njohë këtë realitet.”/albeu.com