SHBA: Rusia po përdor municione 40-vjeçare në Ukrainë

Një zyrtar i lartë amerikan ka thënë se Rusia po përdor municione 40-vjeçare në Ukrainë, raporton SkyNews.

Zyrtari, i cili foli në mënyrë anonime, tha të hënën: “Ata kanë nxjerrë nga stoku i municioneve të vjetra, gjë që tregon se ata janë të gatshëm të përdorin atë municion më të vjetër, disa prej të cilave u prodhuan fillimisht më shumë se 40 vjet më parë. Me fjalë të tjera, ju ngarkoni municionin dhe kryqëzoni gishtat dhe shpresoni se do të qëllojë ose kur të zbresë do të shpërthejë.”

Zyrtari vlerësoi se Rusia do të digjte rezervat e saj plotësisht të shërbimit të municionit deri në fillim të vitit 2023, nëse nuk përdorte furnizuesit e huaj dhe rezervat e vjetra.

“Ne vlerësojmë se me shpejtësinë e zjarrit që Rusia ka përdorur artilerinë dhe municionet e saj raketore për sa i përket asaj që ne do ta quajmë artileri dhe municione raketore plotësisht të përdorshme. Ata ndoshta mund ta bëjnë këtë deri në fillim të vitit 2023,” tha zyrtari.

Në nëntor, Vladimir Putin tha se armët e përdorura nga ushtria ruse duhet të modernizohen.

Gjatë gjithë luftës, aleatët perëndimorë e kanë furnizuar Kievin me një sërë armësh përmes ndihmës ushtarake.

Muajin e kaluar, SHBA autorizoi një ndihmë ushtarake shtesë prej 400 milionë dollarësh për Ukrainën, duke përfshirë armë, municione dhe pajisje të mbrojtjes ajrore./albeu.com