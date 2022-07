SHBA: Rusia planifikon të aneksojë tokën ukrainase

Rusia planifikon të aneksojë më shumë territor ukrainas duke përdorur një “libër lojërash” të ngjashme për marrjen e saj të Krimesë, thonë Shtetet e Bashkuara t Amerikës, raporton BBC.

Duke cituar inteligjencën amerikane, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby, tha se Rusia tashmë po hedh bazat për aneksimin.

Rajonet e pushtuara të Ukrainës mund të mbajnë referendume “të rreme” për bashkimin me Rusinë që në shtator, tha ai.

“Ne duam t’ia bëjmë të qartë popullit amerikan. Askush nuk mashtrohet prej tij. Presidenti rus Vladimir Putin po heq pluhurin nga libri i lojërave nga 2014”, u tha Kirby, gazetarve.

Ai akuzoi Rusinë për instalimin e zyrtarëve të paligjshëm pro-rusë për të drejtuar rajonet e pushtuara të Ukrainës, me qëllim organizimin e referendumeve për t’u bërë pjesë e Rusisë.

Rezultatet e votave do të përdoren nga Rusia “për të tentuar të pretendojë aneksimin e territorit sovran të Ukrainës”, tha Kirby.

Rusia ka instaluar tashmë zyrtarët e saj rajonalë dhe lokalë në pjesët e Ukrainës që ka pushtuar, informon albeu.com.

Krimea u aneksua nga Rusia në vitin 2014 pas një referendumi të organizuar me ngut, i konsideruar si i paligjshëm nga komuniteti ndërkombëtar, në të cilin votuesit zgjodhën t’i bashkohen Rusisë.

Shumë mbështetës të Kievit bojkotuan votimin dhe fushata nuk ishte as e lirë dhe as e drejtë.

Votat e ngjashme të mbajtura në pjesë të tjera të Ukrainës pothuajse me siguri do të shihnin një situatë të ngjashme, me çdo kundërshtim ndaj bashkimit me Rusinë të shtypur kryesisht.

Kirby tha se ai po “ekspozonte” planet ruse “kështu që bota e di se çdo aneksim i supozuar është i paramenduar dhe i paligjshëm” dhe premtoi se do të kishte një përgjigje të shpejtë nga SHBA dhe aleatët e saj.

Zonat e synuara për aneksim përfshijnë Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk dhe Luhansk, tha ai./albeu.com