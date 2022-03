SHBA paralajmëron: Rusia nuk po tërhiqet nga Ukraina, po ndërron “ingranazhet”

Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen se Rusia nuk po tërhiqet nga Ukraina, por sipas shërbimeve sekrete amerikane, trupat ruse po “ndërrojnë ingranazhet”.

Një zyrtar amerikan ka dhënë një vlerësim pesimist për masën e Rusisë për të tërhequr disa trupa nga kryeqyteti ukrainas.

Ata thanë se çdo lëvizje e forcave ruse rreth Kievit është një “rivendosje, jo një tërheqje” dhe Moska thjesht po “ndërron ingranazhet”.

Zyrtari paralajmëroi se bota duhet të mbetet e përgatitur për vazhdimin e ofensivave të mëdha në Ukrainë, duke thënë se askush nuk duhet të ngatërrojë lëvizjen e trupave ruse me Moskën që i jep fund konfliktit.

Rusia më herët tha se do të shkurtonte në mënyrë drastike aktivitetin e saj ushtarak të fokusuar në Kiev dhe Chernihiv, duke sinjalizuar një përparim të mundshëm të madh në bisedimet e paqes.

Ne kemi dëgjuar shumë zhurmë nga SHBA që kur u njoftua masa, me dy zyrtarë të lartë që i thanë CNN se disa forca tashmë po tërhiqen nga Kievi dhe se kjo po shihet si një ndryshim “i madh” i strategjisë.

Sekretari i Shtetit Antony Blinken ndërkohë paralajmëroi se nuk kishte shenja të “seriozitetit të vërtetë” nga Rusia.

Një zyrtar tjetër i tha Financial Times: “Ne kemi parë se rusët kanë filluar të largohen nga Kievi. Por ne kemi pak besim në këtë fazë se kjo shënon një ndryshim të rëndësishëm ose një tërheqje kuptimplotë… Rusët ende po godasin Kievin me sulme ajrore. Koha do të tregojë.”