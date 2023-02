SHBA njofton paketën e re të ndihmës për Ukrainën, 2.2 miliardë dollarë armë e municione

Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar një paketë të re armësh dhe municionesh për Ukrainën me vlerë 2.2 miliardë dollarë.

Lista përfshinte më shumë municione për sistemet e raketave HIMARS që kanë lejuar forcat ukrainase të synojnë pas linjave ruse, më shumë njësi të mbrojtjes ajrore dhe automjete të blinduara, tha Pentagoni.

Paketa vjen disa ditë pasi SHBA njoftoi se do të dërgojë tanke Abrams në Ukrainë.

Nga ana tjetër, gjermania dha miratimin për dërgimin e tankeve Leopard 2 dhe të njëjtën gjë pritet të bëjë edhe me tanke të tjera Leopard 1.

Here’s the full list of new US military aid heading to Ukraine.

The HIMARS Ammo, artillery rounds, MRAPs and Javelins should arrive in days or weeks.

Air defense capabilities and the bottom half of the list need to be procured from weapons manufacturers, which could take months pic.twitter.com/4rLCvt0Mlm

— Jack Detsch (@JackDetsch) February 3, 2023