SHBA në “aksion”, fut në listën e zezë ish-presidentin e këtij shteti

Shtetet e Bashkuara kanë futur në listën e zezë ish-presidentin e Paraguajit Horacio Cartes për përfshirje të dyshuar në korrupsion “të rëndësishëm” dhe lidhje me grupet “terroriste”.

Departamenti Amerikan i Shtetit caktoi Cartes dhe tre fëmijët e tij të rritur për korrupsion të premten, duke e akuzuar atë për pengim të një hetimi penal ndërkombëtar. Emërtimi shkakton ndalimin e vizave të SHBA-së kundër Cartes, i cili shërbeu si president i vendit pa dalje në det të Amerikës së Jugut nga 2013 deri në 2018.

Today @StateDept designates former Paraguayan President Horacio Cartes ineligible for entry to the United States due to his acts of corruption while in office. We stand committed to supporting democracy and promoting accountability for corrupt officials.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 22, 2022