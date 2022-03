SHBA ndaloi gazin rus, Zelensky falënderon Biden

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky falënderoi presidentin amerikan Joe Biden të martën për shpalljen e ndalimit të importeve të naftës, gazit natyror dhe qymyrit rus në SHBA.

“Faleminderit për udhëheqjen personale të SHBA dhe presidentit Joe Biden për goditjen në zemër të makinës së luftës së Putinit dhe ndalimin e naftës, gazit dhe qymyrit nga tregu amerikan”, shkroi Zelensky në Twitter.

Thankful for US and @POTUS personal leadership in striking in the heart of Putin’s war machine and banning oil, gas and coal from US market. Encourage other countries and leaders to follow.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022