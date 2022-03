SHBA mund të miratojë 10 miliardë dollarë ndihmë për Ukrainën, këtë javë

Kongresi amerikan pritet të finalizojë miliarda ndihmë humanitare dhe ushtarake për Ukrainën këtë javë.

Javën e kaluar, Shtëpia e Bardhë i kërkoi Kongresit të miratonte miliardë dollarë (7.6 miliardë paund).

Ai tha se rreth gjysma do të shkonte drejt dislokimeve të trupave të SHBA-së në rajon dhe sigurimit të pajisjeve ushtarake në Kiev, ndërsa pjesa tjetër do të ndihmonte Departamentin e Shtetit dhe Agjencinë e SHBA për Zhvillimin Ndërkombëtar (USAID) me sigurinë dhe ndihmën ekonomike.

Kongresi ka fjalën e fundit për financimin dhe po nxiton t’i bashkëngjisë fondet një pakete të shpenzimeve qeveritare që duhet të kalojë të premten.

Përpara miratimit të tij, ambasadorja e Ukrainës në SHBA, Oksana Markarova, falënderoi ligjvënësit ndërsa u kërkoi atyre të ndërmarrin veprime urgjente.

Në një letër drejtuar Kongresit, ajo bëri thirrje që fondet të jenë “maksimalisht fleksibël për të siguruar që ne mund të reagojmë menjëherë ndaj sfidave të reja”.

Markarova bëri thirrje gjithashtu për forma të tjera mbështetjeje, veçanërisht “aeroplanët dhe sistemet e mbrojtjes ajrore” për një afat të menjëhershëm.