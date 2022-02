SHBA mbështet Ukrainën me 350 milionë dollarë për t’u mbrojtur nga Rusia

SHBA ka njoftuar një tjetër “mbështetje të menjëhershme” prej 350 milionë dollarësh për Ukrainën, duke e çuar shumën totale të ndihmës ushtarake vitin e kaluar në më shumë se 1 miliard dollarë.

Sekretari i Shtetit, Anthony Blinken, tha se do të ndihmonte në financimin e mbrojtjes për Ukrainën, duke përfshirë kundër njësive ajrore dhe të blinduara.

“Sot, ndërsa Ukraina lufton me guxim dhe krenari kundër sulmit brutal dhe të paprovokuar të Rusisë, unë kam autorizuar, në përputhje me një delegacion nga presidenti, një tërheqje të paprecedentë të tretë presidenciale deri në 350 milionë dollarë për mbështetje të menjëhershme për mbrojtjen e Ukrainës. Kjo e çon ndihmën totale të sigurisë që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Ukrainës gjatë vitit të kaluar në më shumë se 1 miliard dollarë.

Kjo paketë do të përfshijë ndihmë të mëtejshme mbrojtëse vdekjeprurëse për të ndihmuar Ukrainën të trajtojë kërcënimet e blinduara, ajrore dhe të tjera me të cilat po përballet tani. Është një tjetër sinjal i qartë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me popullin e Ukrainës ndërsa mbrojnë kombin e tyre sovran, të guximshëm dhe krenar”, tha Blinken./albeu.com