SHBA kundër armëpushimit në Gaza, Blinken: Hamasi mund të përsërisë sulmin e 7 tetorit

Sekretari amerikan i Shtetit, Anthony Blinken, hodhi poshtë thirrjet për një armëpushim të përhershëm dhe të menjëhershëm midis Izraelit dhe Hamasit.

“Ne të gjithë duam t’i japim fund këtij konflikti sa më shpejt të jetë e mundur dhe ndërkohë të minimizojmë vuajtjet e civilëve,” tha Blinken nga Tokio, ku po merr pjesë në samitin e ministrave të jashtëm të G7.

“Por siç u thashë kolegëve të mi në G7, ata që bëjnë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm kanë detyrimin të shpjegojnë se si do të merren me rezultatin e paimagjinueshëm që ka të ngjarë të sjellë. Lënia e Hamasit në vend të tij me më shumë se 200 pengje, me aftësinë dhe qëllimin e deklaruar për të përsëritur 7 tetorin përsëri dhe përsëri dhe përsëri…”

Ministrat e jashtëm të G7 thanë në një deklaratë të përbashkët se mbështesin një armëpushim humanitar në Gaza, si dhe korridoret humanitare për të lehtësuar hyrjen e ndihmave, lëvizjen e civilëve dhe lirimin e të rrëmbyerve.

“Ne theksojmë nevojën për të trajtuar krizën e përkeqësuar humanitare në Gaza”, thuhet në deklaratë.

“Të gjitha palët duhet të lejojnë dërgimin e ndihmave humanitare për civilët pa ndërprerje, duke përfshirë ushqimin, ujin, kujdesin mjekësor, karburantin, strehimin dhe aksesin tek punonjësit humanitarë.”

Ministrat e Jashtëm të G7 dënuan gjithashtu ashpër “sulmin terrorist nga Hamasi dhe të tjerët në të gjithë Izraelin që filloi më 7 tetor 2023, si dhe sulmet e vazhdueshme me raketa kundër Izraelit”./Albeu.com