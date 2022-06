SHBA do t’i dërgojë raketa me rreze të gjatë, Zelensky: Nuk kemi ndërmend të sulmojmë Rusinë

Presidenti i SHBA Joe Biden ka rënë dakord t’i dërgojë Ukrainës sisteme më të avancuara raketash, me shpresën se më shumë fuqi artilerie do të rrafshojë fushën e lojës midis dy palëve dhe do të bëjë një zgjidhje diplomatike për t’i dhënë fund luftës.

Por SHBA-ja ka rënë dakord të sigurojë raketa të drejtuara me saktësi, të cilat mund të arrijnë objektiva deri në 70 km, vetëm pasi të kenë marrë garanci se armët nuk do të përdoren për të sulmuar objektivat brenda Rusisë.

Presidenti i Ukrainës Zelensky ka thënë se vendi i tij “nuk ka ndërmend të sulmojë Rusinë”.

Në një intervistë me kanalin televiziv konservator amerikan Newsmax, udhëheqësi ukrainas këmbënguli se artileria do të përdorej vetëm për vetëmbrojtje.

“Ne nuk jemi të interesuar për Federatën Ruse. Ne nuk po luftojmë në territorin e tyre siç bëjnë ata me ne,” i tha Zelensky Rob Schmitt të Neësmax./albeu.com