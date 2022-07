SHBA dhe Rusia “bëjnë paqe” në hapësirë

Shtetet e Bashkuara thanë të premten se do të rifillojnë fluturimet drejt Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës me Rusinë, pavarësisht përpjekjeve të saj për të izoluar Moskën për pushtimin e Ukrainës.

“Për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm të sigurt të Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës, ​​për të mbrojtur jetën e astronautëve dhe për të siguruar praninë e vazhdueshme të SHBA-së në hapësirë, NASA do të rifillojë ekuipazhet e integruara në anijen kozmike të ekuipazhit amerikan dhe Soyuz rus”, tha agjencia hapësinore amerikane NASA në një deklaratë.

NASA tha se astronauti Frank Rubio do të fluturonte me dy kozmonautë rusë në një raketë Soyuz të planifikuar të nisej më 21 shtator nga Kazakistani, me një tjetër astronaut, Loral O’Hara, duke nisur një mision tjetër në fillim të vitit 2023.

Lëvizja e NASA vjen pavarësisht se Agjencia Evropiane e Hapësirës në fillim të kësaj jave ndërpreu marrëdhëniet e saj me Rusinë në një mision për të vendosur një rover në Mars, duke shkaktuar reagimin e ashpër të shefit rus të hapësirës Dmitry Rogozin, i cili ndaloi kozmonautët në ISS të përdorin një krah robotik të prodhuar evropian.

Por disa orë përpara njoftimit të NASA-s, Presidenti Vladimir Putin shkarkoi Rogozin, një nacionalist i zjarrtë dhe mbështetës i flaktë i pushtimit në Ukrainë, i cili dikur tha se astronautët amerikanë duhet të shkonin në stacionin hapësinor me trampolina dhe jo me raketa ruse.

NASA tha se Stacioni Ndërkombëtar i Hapësirës ishte krijuar gjithmonë për të operuar së bashku me pjesëmarrjen e agjencive hapësinore të Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Evropës, Japonisë dhe Kanadasë.

“Stacioni është projektuar për të qenë i ndërvarur dhe mbështetet në kontributet e çdo agjencie hapësinore për të funksionuar. Asnjë agjenci nuk ka aftësinë të funksionojë e pavarur nga të tjerat”, tha NASA./abcnews.al