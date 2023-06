Shakira harron Pique, shihet në krahët e një tjetër sportisti (FOTO)

Pas ndarjes nga Gerard Pique, duket se vëmendjen e Shakirës e ka tërhequr piloti, Lewis Hamilton.

Mediat po flasim për një flirt, ndërsa të afërm të dyshes, thonë së janë në fazën e njohjes.

“Ata po kalojnë kohë së bashku dhe janë në fazën e njohjes. Janë në një flirt argëtues”, ka thënë për People një burim që i njeh të dy.

Lajmi vjen pasi ylli kolumbian ishte në Barcelonë të Spanjës për të marrë pjesë në Çmimin e Madh të Spanjës në F1.

Shakira and Lewis Hamilton in Early Stages of Dating: ‘Fun and Flirty,’ Says Source (Exclusive) https://t.co/NfblheOmvu

— People (@people) June 8, 2023