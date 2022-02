Ditën e sotme do të zhvillohen 4 sfida kryesore të kategorisë së parë në javën e 21.

Erzeni i vendit të dytë do të përballet me Pogradecin dhe dëshiron me çdo kusht fitoren në transfertë për të qenë në ndjekje të Bylisit të vendit të parë.

Besa do të përballet ndaj skuadrës së Vorës. Butrinti do të presë në shtëpi ekipin e Apolonisë. Tërbuni do të sfidojë në shtëpi skuadrën e Maliqit.

Ndeshjet e sotme:

BUTRINTI-APOLONIA 14:00

TËRBUNI-MALIQI 14:00

BESA-VORA 14:00

POGRADECI-ERZENI 14:00