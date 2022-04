Sfida për titullin e Kampionit të Botës, Tyson Fury përplaset me Dillian Whyte

Të shtunën rreth orës 5 të pasdites, do të luhet në stadiumin e Wembley dueli i “titanëve” ndërmjet Fury dhe Whyte. Në stadium priten të jenë 96 mijë tifozë, një shifër tepër e lartë dhe emocionet do të jenë rrënqethëse.

Kampioni aktual i botës në boks për peshat e rënda, Tyson Fury, do të mbrojë për herë të dytë titullin që fitoi në vitin 2020. Kundërshtari i tij, Dillian Whyte, e ndjenë veten të përgatitur për t’u përballur me “The Gipsy King”.

Prezantimi i ndeshjes ishte i qetë dhe miqësor, madje ata i dhanë dorën njëri-tjetrit dhe buzëqeshën së bashku.

“Ai është një luftëtar i mirë”, shtoi “The Gypsy King”. “Një burrë i mirë, i fortë. Ai ka një grusht të fuqishëm, ka hedhur “knockout” shumë burra. Ka nevojë për shumë respekt dhe kjo është ajo që unë i kam dhënë atij nga kampi im stërvitor. Ky është boksi i peshave të rënda. Çdokush mund të fitojë me një grusht. Nëse nuk do të jem në formë, ky djalë do më rrëzojë”, u shpreh Fury./ h.ll/albeu.com