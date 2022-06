Sfida Itali-Argjentinë, kur dhe ku do të zhvillohet

Italia do të përballet kundër Argjentinës në një ndeshje ku kampionët e UEFA Euro 2020 përballen me fituesit e CONMEBOL Copa America, e cila do të luhet më 1 qershor duke nisur që nga ora 20:45, ndërsa vëmendja do të përqendrohet në “Wembley” të Londrës.

Kjo finale quhet Finalissima, Italia rezervoi vendin e saj si fituese e Euro 2020 verën e kaluar, ndërsa nga krahu tjetër Argjentina i dha fund pritjes 28-vjeçare pasi triumfoi në Kupën e Amerikës. Kjo ishte fitorja e tyre e 15-të në finalen e Kupës së Amerikës .

Finalissima do të jetë një ndeshje e vetme e luajtur mbi 90 minuta, teksa nuk do të ketë kohë shtesë në rast e kjo përballje gjatë kohës së rregullt përfundon në barazim, por skuadrat do t’i drejtohen menjëherë edhe gjuajtjes së penalltive.

Kjo do të jetë hera e tretë që fituesit e Kampionatit Evropian takohen me homologët e tyre të Amerikës së Jugut në një ndeshje të organizuar nga UEFA dhe CONMEBOL .

Në vitin 1985, Franca mundi Uruguain 2-0 në Paris, dhe tetë vjet më vonë Argjentina mundi Danimarkën me penallti në fushën e shtëpisë në Estadio Jose Maria Minella.

Ndeshja është pjesë e bashkëpunimit të zgjeruar mes UEFA -s dhe CONMEBOL -it , siç shpjegoi në dhjetor presidenti i UEFA -s, Aleksander Ceferin .

"Ne mezi presim të eksplorojmë mundësi të reja së bashku dhe po presim me padurim Finalissima në Londër në qershor 2022", ka theksuar Ceferin.